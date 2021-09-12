Спасатели добрались до места крушения L-410 в Иркутской области

ТАСС: спасатели МЧС прибыли к месту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области

Спасатели МЧС России добрались до места крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

По данным агентства, спасатели эвакуировать пассажиров самолета. Точное число погибших и пострадавших в результате инцидента пока не установлено.

О жесткой посадке L-140 стало известно ранее, 12 сентября. Самолет следовал по маршруту Иркутск — Казачинское В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа.

Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.