Россия
 
Последние новости
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
В Подмосковье управляющая компания обманом пыталась взыскать долги за коммуналку 
В Кремле рассказали об интеграции России с Белоруссией
«Динамо» проиграло дебютанту РПЛ в матче с двумя незабитыми пенальти
Журналисты рассказали об излечившем девочку Кораном Кадырове
Сын одной из пассажирок упавшего под Иркутском самолета рассказал о произошедшем
Губернатор Иркутской области сообщил детали крушения самолета L-410
Епископом церкви в США впервые стал трансгендер
Все пассажиры упавшего под Иркутском L-410 остались живы
Новости партнеров
Прослушать новость

Спасатели добрались до места крушения L-410 в Иркутской области

ТАСС: спасатели МЧС прибыли к месту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спасатели МЧС России добрались до места крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

По данным агентства, спасатели эвакуировать пассажиров самолета. Точное число погибших и пострадавших в результате инцидента пока не установлено.

О жесткой посадке L-140 стало известно ранее, 12 сентября. Самолет следовал по маршруту Иркутск — Казачинское В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа.

Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек
Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском