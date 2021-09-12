Место крушения самолета L-410 под Иркутском попало на видео

Опубликовано первое видео с места падения самолета L-410 под Иркутском

Место крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском попало на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели и волонтеры в темноте ищут носилки для эвакуации пострадавших в аварии.

Ранее сообщалось, что число погибших при падении L-410 возросло до четырех.

О жесткой посадке самолета стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС России сообщили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.