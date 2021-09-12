Россия
 
Последние новости
Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском
Зеленский призвал США наращивать присутствие на Украине
Зеленский рассказал о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии
В Госдуме назвали причины для отмены обязательного техосмотра
В Финляндии вакцину от коронавируса протестируют на грудничках
В Кремле оценили возможность политического объединения России и Белоруссии
Песков оценил отношения россиян и украинцев
Число жертв крушения самолета L-410 под Иркутском возросло до четырех
Новости партнеров
Прослушать новость

Место крушения самолета L-410 под Иркутском попало на видео

Опубликовано первое видео с места падения самолета L-410 под Иркутском
Перейти в «Мою Ленту»

Место крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском попало на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели и волонтеры в темноте ищут носилки для эвакуации пострадавших в аварии.

Ранее сообщалось, что число погибших при падении L-410 возросло до четырех.

О жесткой посадке самолета стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС России сообщили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спасатели добрались до места крушения L-410 в Иркутской области
Губернатор Иркутской области сообщил детали крушения самолета L-410
Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском