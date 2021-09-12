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Выживший пилот упавшего под Иркутском самолета рассказал о причинах крушения

Пилот L-410 Махнутин: упавший под Иркутском самолет врезался в сопку из-за сильного тумана
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Фото: Telegram-канал Life Shot

Пилот Николай Махнутин, выживший при падении самолета L-410 в Иркутской области, рассказал спасателям о причинах крушения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам мужчины, во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.

О жесткой посадке самолета стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС России сообщили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Спасатели освободили зажатых на борту людей и передали их медикам. В результате инцидента погибли четыре человека. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

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