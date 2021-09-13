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Раскрыто состояние пострадавших при падении самолета под Иркутском

Отдел по ГО и ЧС: трое пострадавших при падении самолета под Иркутском могут передвигаться
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Фото: МЧС / РИА Новости

Раскрыто состояние пострадавших при падении самолета L-410 в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском в воскресенье, 12 сентября. Подробности рассказал «Комсомольской правде» главный специалист отдела по ГО и ЧС Сергей Яковлев, прибывший на место ЧП.

По его словам, у большинства пострадавших тяжелые повреждения и травмы средней тяжести.

«Самостоятельно передвигаться могут только три пассажира самолета... Остальным пострадавшим нужны носилки. У них тяжелые повреждения и травмы средней тяжести. Одну женщину уже эвакуировали. Вскоре отправим остальных. Нужны жесткие носилки. Как проходит эвакуация? Сначала раненых нужно спустить с горы. Спуск здесь довольно крутой. Затем на лодке по реке метров 100-150. Ну и отвезти в больницу поселка Магистральный», —рассказал Яковлев.

Источник ТАСС в пресс-службе правительства области отметил, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у еще троих состояние легкой степени тяжести, у остальных — средней. Всего в стационар доставили 11 человек. Также уточняется, что одна пациентка смогла самостоятельно уйти домой.

О том, что самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, стало известно 12 сентября. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали и были переданы медикам. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

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