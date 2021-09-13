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Названа сумма выплат семьям погибших при крушении L-410 под Иркутском

Власти выплатят семьям погибших при крушении L-410 под Иркутском по одному миллиону рублей
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Фото: РИА Новости

Власти Иркутской области выплатят семьям погибших при крушении L-410 под Иркутском 12 сентября по одному миллиону рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона

Отмечается, что семьям пострадавших также окажут помощь, им выплатят по 500 тысяч рублей.

12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

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