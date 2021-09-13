Появилось видео с места крушения самолета L-410 под Иркутском

СК опубликовал кадры с места крушения самолета L-410, который упал под Иркутском

Обломки самолета L-410, который совершил жесткую посадку под Иркутском, сняли на видео. Кадры с места крушения публикует Следственный комитет (СК) России, передает ТАСС.

На появившихся кадрах видно, как сотрудник СК обходит груду металла. На земле среди деревьев разбросаны обломки упавшего самолета и вещи пассажиров.

Жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском самолет L-410 совершил в воскресенье, 12 сентября. На борту находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре россиянина погибли, еще 12 человек пострадали. Черный ящик уже найден, власти выплатят компенсацию в размере миллиона рублей семьям погибшим и 500 тысяч рублей пострадавшим.

Сообщается, что у авиакомпании разбившегося самолета ранее выявляли нарушения — экипажи самолетов неоднократно отклонялись от нормативов и правил безопасности во время полетов.