СКР назвал две основные версии крушения L-410 под Иркутском

В качестве основных версий крушения самолета L-410 под Иркутском рассматриваются ошибка экипажа и отказ техники. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, передает ТАСС.

Она уточнила, что ошибка пилотирования могла произойти во время маневрирования на посадке.

Жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском самолет L-410 совершил в воскресенье, 12 сентября. На борту находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре пассажира погибли, еще 12 пострадали.

На месте крушения уже найдены два черных ящика. Дата траура в регионе по погибшим при крушении пассажирского самолета назначена на среду, 15 сентября.