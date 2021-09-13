Появилось видео с перевернувшимся туристическим автобусом в Турции

Появилось видео с туристическим автобусом, который перевернулся на юго-западе Турции. Соответствующий ролик публикует РИА Новости.

На кадрах можно увидеть место аварии, где столкнулись два транспортных средства. Один автобус с разбитым лобовым стеклом лежит на обочине у проезжей части, другой — в кювете. В настоящий момент на месте происшествия работают полиция и спасательные службы.

Ранее, 13 сентября, сообщалось о ДТП в турецкой провинции Мугла. В автобусе находились украинские туристы. По предварительным данным, один человек погиб, 49 пострадали. Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с местными властями и уточняют обстоятельства аварии.