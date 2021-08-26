Следовавший из Крыма автобус с туристами попал в ДТП с грузовиком

Шесть человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубани

Несколько туристов, ехавших из Крыма в Курск на туристическом автобусе, пострадали в результате ДТП на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает радио РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла на трассе Новороссийск — Керчь в четверг, 26 августа. По данным местного ГИБДД, водитель автобуса совершал поворот в запрещенном месте и допустил столкновение с фурой.

При этом в машине находились 55 человек — по предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть из них. Отмечается, что пятеро пострадавших доставлены в Темрюкскую больницу с травмами средней тяжести.

По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее в августе в Грузии, на перевале Годердзи в высокогорной Аджарии, произошло смертельное ДТП с участием трех иностранных туристов. На кадрах видно, как автомобиль сорвался с горной дороги и перевернулся более 20 раз, оставляя за собой облако пыли. По предварительным данным, среди пассажиров был один ребенок — он погиб.