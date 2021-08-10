Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Трое туристов остаются в больнице, один из них находится в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. После стабилизации состояния будет решаться вопрос о его транспортировке в Москву.

Отмечается, что врачи НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России находятся на постоянной связи со специалистами турецкой клиники. Ведомство контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

Авария произошла 2 августа в провинции Анталья. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП погибли 4 россиянина и 16 пострадали.