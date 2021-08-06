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Шесть человек погибли в ДТП на западе Турции

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Osman Orsal / Reuters

Шесть человек погибли и 37 ранены при столкновении автобуса и грузовика в провинции Маниса на западе Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Измир — Стамбул, врезался в припаркованный на обочине грузовик. На момент ДТП в автобусе находились 50 человек. Посольство России в Анкаре заверило, что среди пострадавших нет российских граждан. Сотрудники консульства при содействии властей провинции выясняют обстоятельства аварии.

2 августа в турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с российскими туристами. По информации дорожной полиции, авария произошла из-за того, что водитель машины не справился с управлением. Согласно официальным данным, пострадали 16 человек, еще четверо погибли.

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