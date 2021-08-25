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Смертельное ДТП с тремя туристами в Грузии попало на видео

Машина с тремя иностранными туристами сорвалась в овраг на перевале Годердзи в Грузии
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В Грузии, на перевале Годердзи в высокогорной Аджарии, произошло смертельное ДТП с участием трех иностранных туристов. Момент аварии попал на видео, его опубликовал телеканал TV25.

На кадрах видно, как автомобиль сорвался с горной дороги в овраг и перевернулся более 20 раз, оставив за собой облако пыли.

По предварительным данным, среди пассажиров был один ребенок — он погиб, остальные получили ранения. Пока не уточняется, гражданство попавших в аварию.

В пресс-службе МВД республики подтвердили факт случившегося. Начато расследование по 276 статье Уголовного кодекса Грузии («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта» (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб»).

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