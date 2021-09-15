Самолет Йошкар-Ола — Москва экстренно вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Самолет Bombardier CRJ-100, принадлежащий авиакомпании «Руслайн», следовавший из Йошкар-Олы в Москву срочно вернулся в аэропорт вылета, начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Приволской транспортной прокуратуры.

На борту находились 50 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал, самолет вернулся в аэропорт без повреждений в штатном режиме. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. В сообщении ведомства говорится, что на место уже выехала следственно-оперативная группа Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте и заместитель Марийского транспортного прокурора.

Ранее бортпроводники дали совет пассажирам по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета. Одной из главных рекомендаций стало предупреждение о том, чтобы путешественники никогда не надували жилет, находясь внутри авиалайнера, даже в случае его вынужденной посадки на воду.