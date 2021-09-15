Пострадавшим в крушении L-410 под Иркутском перечислили компенсации

Власти перечислили 3,7 миллиона рублей 12 пассажирам, которые пострадали в результате крушения самолета L-410 под Иркутском. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В ведомстве уточнили, что по 500 тысяч рублей направили пострадавшим россиянам, состояние которых оценивается как тяжелое. Люди с травмами средней тяжести получили по 250 тысяч рублей, с легкими травмами — по 100 тысяч.

Компенсации перечислены на банковские счета пассажиров упавшего самолета. Помощь семьям четырех погибших будет направлена в ближайшее время после подписания документов, сообщили в правительстве.

Там также добавили, что при необходимости компенсацию для пострадавших увеличат, если врачи переквалифицируют степень тяжести травм пациентов.

Самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, совершил жесткую посадку 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. В результате крушения погибли четыре человека, в их числе один пилот, еще 12 пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Губернатор Иркутской области Кобзев объявил 15 сентября днем траура по погибшим в авиакатастрофе.