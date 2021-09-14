Эксперты оценили основные версии крушения L-410 под Иркутском

Опрошенные «Известиями» эксперты проанализировали основные версии крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. В качестве причин произошедшего следствие рассматривает ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

Заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов назвал отказ техники наиболее вероятной причиной крушения самолета под Иркутском. «Учитывая, что самолет совершил вынужденную аварийную посадку вне аэродрома, что-то могло произойти как с двигателем, так и с топливом. То есть, видимо, возможности продолжить полет не было, — объяснил он.

Мнение Смирнова поддержал генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий «Авинтел» Виктор Прядка. Однако он допускает, что трагедия могла произойти из-за совокупности факторов — отказа двигателей и ошибки пилотов одновременно.

Гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев добавил, что согласно статистическим данным, причиной около 80 процентов всех авиапроисшествий является человеческий фактор. По его словам, отказ техники маловероятен, поскольку пилотов обучают совершать посадку самолета при неполадках с электроникой.

«Другой вопрос, что на подготовке экипажа иногда экономят. Более того, зарплата пилотов зависит от регулярности рейсов, экономии топлива и других факторов, поэтому они могли решиться на посадку в опасных условиях, руководствуясь именно материальным фактором», — заключил Горбачев.

Самолет L-410 рухнул вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели нашли на месте крушения L-410 два черных ящика.