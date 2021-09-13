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Рухнувший в Иркутской области L-410 нашли с помощью аудиоколонки

Спасатели при поисках рухнувшего в Иркутской области L-410 ориентировались на аудиоколонку
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Спасатели сумели найти упавший в Иркутской области L-410 при помощи аудиоколонки одной из пассажирок. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались», — рассказал отец пассажирки.

По его словам, спасатели по телефону объясняли, когда именно нужно включать колонку, чтобы они смогли ориентироваться на ее звук.

Воздушное судно L-410 рухнуло вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели обнаружили на месте крушения два черных ящика.

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