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Появились кадры с пострадавшим в результате крушения L-410 под Иркутском пилотом

Появилось видео с пилотом, пострадавшим при крушении самолета L-410 в Иркутской области
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Появились кадры с пилотом Николаем Махнутиным, который пострадал в результате жесткой посадки L-410 в Иркутской области. Видео публикует «Звезда» в своем Telegram-канале.

На данный момент Махнутин и еще двое пострадавших при крушении воздушного судна находятся в городской больнице в Иркутске.

Жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском самолет L-410 совершил в воскресенье, 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Известно о четырех погибших, еще 12 человек пострадали. Власти выплатят компенсацию в размере миллиона рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей родственникам пострадавших.

У авиакомпании разбившегося самолета уже выявляли нарушения — экипажи неоднократно отклонялись от нормативов и правил безопасности во время полетов.

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