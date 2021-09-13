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Заслуженный пилот России оценил действия экипажа разбившегося L-410

Заслуженный пилот России: командир разбившегося L-410 не мог принимать адекватные решения
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Место происшествия
Место происшествия
Фото: СК РФ / РИА Новости

Заслуженный пилот России Юрий Сытник оценил действия экипажа разбившегося под Иркутском самолета L-410. Об этом в понедельник, 13 сентября, пишет NEWS.ru.

Он заявил, что в случившемся просматривается неспособность командира воздушного судна «принимать адекватные решения».

«Если пилот говорит, что сильный туман, то, что ты там делал? Уходи в район с хорошей погодой или на запасной аэродром», — заявил Сытник и напомнил, что командир является единственным, кто принимает решение о заходе на посадку, самой посадке, или уходе на второй круг.

Заслуженный пилот России также отметил, что российская авиация находится в плохом состоянии и экипаж не готовят должным образом.

Ранее выживший при падении самолета пилот Николай Махнутин рассказал спасателям, что во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.

О крушении воздушного судна L-410 под Иркутском стало известно вечером в воскресенье, 12 сентября. Он рухнул в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четверо, еще 12 пострадали.

На месте крушения нашли два черных ящика.

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