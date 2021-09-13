Названы слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410

Пассажирский самолет L-410, потерпевший крушение под Иркутском, является неприхотливым и может садиться на грунтовые площадки. Однако он имеет достаточно устаревшее навигационное оборудование. Слабые места воздушного судна назвал бывший командир самолета, специалист по безопасности полетов Александр Романов в интервью Лайфу.

«При заходе на посадку была плохая видимость, а навигационное оборудование довольно устаревшее плюс в России нет нормальных оснащений этих площадок. Экипаж заходил в сложных погодных условиях, навигация могла увести в сторону», — уточнил Романов.

По его словам, самолет, скорее всего, спустился ниже минимальной безопасной высоты или так называемой высоты принятия решения. Поэтому экипаж не смог увидеть посадочные огни или площадку. Он также отметил, что пилоты могли продолжить искать землю и натолкнуться на препятствие.

По предположению специалиста, экипаж нарушил авиационные законы, из-за чего появились жертвы.

Ранее в Следственном комитете назвали главными версиями крушения L-410 ошибку экипажа и отказ техники. По информации ведомства, пилоты могли совершить ошибку во время маневрирования на посадке.

О жесткой посадке самолета стало известно вечером 12 сентября. L-410 рухнул за четыре километра до населенного пункта Казачинское. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четыре человека, еще 12 пострадали.