В авиакомпании назвали возможные причины крушения L-410 под Иркутском

Возможными причинами крушения самолета L-410 в Иркутской области могли стать отказ техники и плохая видимость в туман. Об этом сообщили представители авиакомпании «СиЛа», передает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что рухнувший самолет был выпущен в 2014 году. Фактическая причина происшествия будет известна после расследования.

Ранее Следственный комитет назвал основными версиями крушения L-410 ошибку экипажа и отказ техники. По данным ведомства, пилоты могли совершить ошибку во время маневрирования на посадке.

Как заявлял начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин, одной из вероятных причин крушения самолета L-410 мог стать отказ навигационной системы. По его словам, борт дважды заходил на посадку. Калинин отметил, что в день происшествия были хорошие погодные условия для посадки.

О жесткой посадке самолета стало известно вечером 12 сентября. L-410 рухнул за четыре километра до населенного пункта Казачинское. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четверо, еще 12 пострадали. На месте крушения найдено два черных ящика. На 15 сентября в регионе назначен день траура по погибшим.