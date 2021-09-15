Бортпроводник раскрыл тайный способ комфортно поспать в самолете

Бортпроводник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, раскрыл тайный способ комфортно поспать в самолете. Соответствующим роликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

На опубликованном видео молодой человек снимает сидение с пассажирского кресла и устанавливает его в проходе между рядами. По его словам, таким образом бортпроводникам удается поспать на длительных рейсах. «Получается подобие кровати, — поясняет Чимато. — Это довольно круто».

Необычный способ создания спального места удивил пользователей сети и они принялись обсуждать лайфхак в комментариях под публикацией. «По-моему, спать подобным образом — отличная идея», «Во время следующего полета обязательно попробую отстегнуть сидение и прилечь», «Я не упаду оттуда?», «Выглядит интересно, но не очень надежно», — писали они.

Ранее в сентябре стюардесса американской авиакомпании рассказала о секретных местах, в которых проживают члены экипажа между перелетами. По ее словам, члены летного состава, которые вынуждены дожидаться обратного рейса, останавливаются в номерах Crash Pad, преимущество которых — низкая цена и близость к аэропортам.