Стюардесса раскрыла способ путешествовать по миру бесплатно

Стюардесса американских авиалиний, которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, раскрыла способ путешествовать по миру бесплатно. Об этом она рассказала на видео в своем TikTok-аккаунте.

Так, если потребитель планирует совершить большие траты (оплата медицинских счетов, ремонт дома, свадьба) бортпроводница посоветовала открыть в банке кредитную карту, которая позволит накапливать бонусы для полетов. По словам сотрудницы авиакомпании, за крупные покупки банк будет начислять тысячи миль, которые можно использовать по своему усмотрению.

Девушка также отметила, что необязательно быть стюардессой, чтобы летать бесплатно. По ее словам, чтобы получать деньги за путешествия, можно устроиться в авиакомпанию на множество любых других должностей, например, выбрать профессию грузчика или работать в клиентской службе перевозчика удаленно.

Ранее в августе эта же стюардесса назвала самые необходимые предметы в полете. Так, девушка рассказала, что всегда берет с собой отдельную сумку для еды, чтобы не тратить время и деньги на покупку дорогостоящих невкусных обедов в аэропорту.