СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета в Петербурге

Следователи начали доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета, летевшего из турецкой Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Северо-Западного управления СК Елену Марковскую.

«Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказала Марковская.

По предварительным данным, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в 22:24 среды, 15 сентября, в связи с технической неисправностью двигателя.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», следовавший из Антальи, подал сигнал бедствия перед посадкой в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково вечером в среду, 15 сентября. Всего на борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Как рассказали в авиакомпании, самолет попал в стаю птиц, что нарушило работу одного двигателя. В Северо-Западной транспортной прокуратуре рассказали, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.