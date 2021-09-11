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Самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Красноярске

«Интерфакс»: Boeing 767 аварийно сел в Красноярске из-за проблем с гидравликой
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Фото: Juan Medina / Reuters

Самолет Boeing 767, выполнявший рейс из турецкой Анталии во Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта.

По предварительным данным, на борту трансконтинентального лайнера возникли проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших не поступало.

В июле самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области, выполняя рейс Кедрово — Томск. Позднее удалось зафиксировать срабатывание аварийного маяка. Перед вылетом борт задержался из-за непогоды. Самолет совершил экстренную посадку.

Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке пилоту Анатолию Прыткову. При посадке он получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту, не получили серьезных травм.

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