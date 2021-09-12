Аварийно севший в Красноярске Boeing 767 из Антальи приземлился во Владивостоке

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, совершивший аварийную посадку в Красноярске во время рейса Анталья–Владивосток, приземлился в пункте назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные воздушной гавани.

Рейс прибыл во Владивосток 13:11 по местному времени (06:11 по московскому). Расчётное время прибытия было 03:20 по местному времени (20:20 11 сентября по московскому). Таким образом, самолет задержался на 10 часов.

О том, что самолет Boeing 767, выполнявший рейс из турецкой Антальи во Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске, сообщалось 11 сентября. По предварительным данным, на борту трансконтинентального лайнера возникли проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших не поступало.