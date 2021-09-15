Летевший из Турции самолет подал сигнал бедствия в Санкт-Петербурге

Пассажирский самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге

Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», следовавший из Анталии, подал сигнал бедствия перед посадкой в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей.

По данным Flightradar24, самолет выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 670 метров над землей со скоростью около 314 километров в час. Также, по данным сервиса, самолет носит ливрею ФК «Зенит».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в 22:24 самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку «соблюдения законодательства о безопасности полетов» по факту аварийной посадки самолета в Пулково.

Ранее 15 сентября самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», следовавший из Йошкар-Олы в Москву, срочно вернулся в аэропорт вылета, начата проверка. На борту находились 50 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал, самолет вернулся в аэропорт без повреждений, в штатном режиме.