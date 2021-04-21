Основной версией крушения Су-30СМ в Казахстане назвали столкновение с птицами

Министерство обороны Казахстана назвало основной версией крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области столкновение со стаей птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Наиболее вероятная [версия] — это столкновение военного борта со стаей птиц», — заявили в пресс-службе.

Скорость истребителей выше, чем у гражданских самолетов, поэтому попадание птиц приводит к более серьезным последствиям, пояснили в Минобороны.

«Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также в отсутствии возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение о катапультировании», — подчеркнули в пресс-службе.

16 апреля сообщалось, что Су-30СМ разбился при выполнении учебно-тренировочных полетов. Экипаж катапультировался.