В Казахстане разбился Су-30СМ

В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ при выполнении учебно-тренировочных полетов, передает «Sputnik Казахстан».

«При проведении учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

Экипаж самолета катапультировался, летчики находятся под наблюдением врачей.

В конце марта премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт закупки у России партии истребителей Су-30СМ без ракетного вооружения. Ответственность за недостаточную комплектацию самолетов премьер возложил на своих предшественников, которые, по его словам, практически не занимались покупкой новых вооружений.