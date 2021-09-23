Пластик сделали безвредным для планеты

Британские ученые научились производить безвредный для планеты пластик, который со временем разлагается в воск. Стартап Polymateria уже стал набирать популярность в Азии — компания заключила сделку с поставщиком гиганта 7-Eleven на Тайване, а также продала свою технологию одному из крупнейших мировых производителей пластмассы Formosa Plastics, пишет Bloomberg. Polymateria заявляет, что первой в мире предложила рынку полностью биоразлагаемый пластик.

Об этом рассказал агентству генеральный директор фирмы Найл Данн. По его словам, сделки направлены на решение одной из самых важных проблем загрязнения окружающей среды — попадания пластиковых упаковок в океаны, а также их скопления на свалках. На официальном сайте Polymateria сообщается, что к 2050 году 2,1 миллиарда тонн пластмассы попадут в естественную среду, если человечество не поменяет стратегию работы с отходами.

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Продукты Polymateria не оставляют микропластика (фрагментов длиной менее пяти миллиметров) в процессе разложения и не требуют специального оборудования для их производства и уничтожения. Суть технологии заключается в том, что в пластик добавляется около десятка химикатов, включая каучуки, масла и влагопоглотители, которые затем разрушают пластмассовые полимеры и превращают материал в воск. В естественной среде воск полностью переваривается бактериями и грибками. Объем добавок можно регулировать в зависимости от конечной цели: с помощью технологии Polymateria можно создавать тонкую пищевую пленку или более твердые материалы для стаканов или пакетов для напитков.

По словам Данна, эксперименты показали, что тонкие упаковочные материалы разлагаются всего за 226 дней (для сравнения — обычный пластиковый пакет на свалке разлагается около тысячи лет). Кроме того, такие продукты можно использовать повторно. «Мы нацелены на тот тип пластика, который, скорее всего, попадет в природную среду, имея решение, которое не требует каких-либо технологий компостирования для биоразложения или капитальных затрат», — сказал глава фирмы.

Данн также объяснил заинтересованность компании в сотрудничестве с азиатскими производителями. «Мы сосредоточены на Азии, так как именно отсюда поступает много «беглой» пластмассы (той, которая в конечном счете оказывается в естественной среде — прим. «Ленты.ру»), и здесь нет масштабных систем управления отходами», — заявил он и добавил, что их технологией уже заинтересовались в других регионах. Индийская компания Godrej Consumer Products начнет использовать упаковки Polymateria уже к концу года, наряду с другими местными потребительскими брендами. Стартап также заключил лицензионные соглашения с производителями пластмассы из Филиппин и Малайзии.

Недавно ученые обнаружили, что пластик в океане уже создал отдельную экосистему, ставшую средой обитания для сотен организмов. Благодаря своей прочности и долговечности материал позволяет морским существам размножаться, прикрепляясь к нему, и распространяться по огромной площади.