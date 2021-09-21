«Макдоналдс» решил стать чище за счет детей

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила к концу 2025 года стать чище за счет использования более экологичных игрушек в детских наборах Happy Meal по всему миру. Изменения, как ожидается, помогут в борьбе с загрязнением планеты, сообщает CNBC.

Компания решила существенно изменить подход к производству игрушек, на 90 процентов сократив использование первичного пластика из ископаемого топлива. Некоторые игрушки, например, детали и аксессуары для настольных игр, будут изготавливаться из переработанных или растительных материалов. А пластиковые фигурки супергероев и персонажей мультфильмов заменят на трехмерные бумажные аппликации.

Директор по устойчивому развитию Дженни МакКоллок рассказала, что новые игрушки уже появились в фирменных ресторанах во Франции, Великобритании и Ирландии. На данном этапе фирма хочет полностью убедиться, что они достаточно крепкие и полностью безопасны для детей. А в США игрушки появятся в январе 2022 года.

Сеть ресторанов также ищет способы переработать старые пластиковые игрушки из своих наборов. Так, в 2018 году в Великобритании и Японии из них сделали детские игровые площадки и подносы в ресторанах.

В 2018 году «Макдоналдс» объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на треть по сравнению с показателями 2015 года. Так, в августе 2021 года компания отчиталась, что в 2020 году 99,6 процента предметов для упаковки блюд были произведены из переработанных или экологически чистых материалов. К 2025 году американская фирма намерена использовать упаковку, полностью изготовленную из возобновляемых, переработанных или экологически чистых материалов.