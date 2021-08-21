McDonald's стал экологичнее

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что в 2020 году 99,6 процента бумажных пакетов, пищевой упаковки, салфеток, держателей для стаканов и других предметов для упаковки блюд были произведены из переработанных или экологически чистых материалов. Таким образом сеть ресторанов быстрого питания стала экологичнее, сообщает агентство Reuters.

В 2019 году McDonald's уже добился значительных результатов — доля экологичной упаковки составляла 92 процента. Поскольку у сети более 39 тысяч ресторанов по всему миру, небольшие изменения могут повлиять на другие компании и отрасли.

Многие сети ресторанов работают над уменьшением вреда окружающей среде от упаковки, в том числе используют больше перерабатываемых или компостируемых материалов и позволяют клиентам повторно использовать чашки или тарелки.

Согласно опросу Adweek-Harris Poll об отношении американцев к одноразовой упаковке фастфуда, 62 процента респондентов будет благосклоннее относятся к бренду, перешедшему на использование перерабатываемой упаковки. 81 процент опрошенных были обеспокоены мусором и загрязнением окружающей среды из-за ресторанов быстрого питания.

Компания McDonald's поставила перед собой более крупную цель — к 2025 году вся потребительская тара должна производиться из возобновляемых, переработанных или экологически чистых материалов. В настоящее время 80 процентов тары сделано из таких источников. Американский ресторан также использует бумажные соломинки и деревянные столовые приборы на многих рынках и изучает возможность использования бумажных крышек и многоразовых стаканчиков.

Ученые предупреждают, что одноразовая упаковка таит потенциальную угрозу для здоровья человека. Так, при разложении полистирола, из которого делают одноразовую посуду, выделяются канцерогенные вещества.

Ранее McDonald's заменил пластиковые соломинки бумажными. Однако в 2019 году заведение общепита признало, что новые соломинки почти не подлежат переработке, поэтому выбрасывать их нужно в обычные мусорные баки. Представитель компании заявил, что ресторан продолжит работать над экологичностью упаковки.