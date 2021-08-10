McDonald's уличили в махинациях в Европе

Итальянское антимонопольное агентство (AGCM) уличило McDonald's в махинациях после жалоб, поступивших от нескольких франчайзинговых операторов. Об этом пишет Reuters.

Франчайзинг — это модель, в рамках которой франчайзер (главная компания) дает франчайзи (предпринимателю) право на использование бренда за определенную плату. Франчайзинг является главным направлением бизнеса McDonald's. 85 процентов торговых точек по всему миру работают на этой основе. В Италии находится около 615 ресторанов, большая часть которых не принадлежит компании.

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Антимонопольный орган заявил, что, судя по имеющейся информации, между франчайзи и McDonald's существует экономическая зависимость. AGCM заинтересовался компанией после того, как в марте три оператора подали жалобы на арендную плату, размер роялти и политику продаж.

Если AGCM признает американскую сеть виновной в нарушении итальянских антимонопольных правил, то обяжет ее выплатить штраф в размере 10 процентов от ее мирового оборота (выручка McDonald's составила 19,2 миллиарда долларов в 2020 году).

В ответ на обвинение американская сеть заявила, что уверена в правильности своей работы и готова сотрудничать с агентством. У компании есть 60 дней на то, чтобы ответить на обвинения. Расследование должно быть завершено до 31 декабря 2022 года.

Итальянское антимонопольное законодательство запрещает компаниям злоупотреблять экономической зависимостью другой компании посредством неоправданно обременительных или дискриминационных договорных условий, особенно когда последняя не может найти жизнеспособной альтернативы.