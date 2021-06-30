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Мужчина угрожал взорвать McDonald's из-за соуса

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Фото: AMIRA KARAOUD / Reuters

В США, штат Айова, мужчина угрожал взорвать ресторан быстрого питания McDonald's из-за того, что сотрудники забыли добавить соус в его заказ. Об этом сообщает телеканал WHP 13 со ссылкой на местную полицию.

Как рассказали в правоохранительных органах, 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал в McDonald's куриные наггетсы, но, получив заказ, не обнаружил в нем соус. После этого американец позвонил в ресторан и стал угрожать избить сотрудника, а затем взорвать заведение.

Работники ресторана обратились в полицию. Правоохранители связались с ним по телефону. Голвитцер-младший подтвердил, что хотел взорвать здание, это же он повторил на допросе в отделении полиции. Сейчас мужчина обвиняется в ложном сообщении об угрозе взрыва, его арестовали. Позже американца выпустили из-под стражи под залог.

Ранее в июне в японской префектуре Сайтама, находящейся недалеко от Токио, мужчина, который захватил заложницу в интернет-кафе и удерживал ее больше суток, уснул перед штурмом здания сотрудниками правоохранительных органов.

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