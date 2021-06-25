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Учительница обиделась на 14-летнего подростка и занялась с ним сексом

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Monica Elizabeth Young
Monica Elizabeth Young
Фото: страница Monica Elizabeth Young в Facebook

24-летняя Моника Элизабет Янг (Monica Elizabeth Young) из австралийского города Сидней оказалась в суде после того, как обиделась на 14-летнего ученика и занялась с ним сексом. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Янг рассказала на суде, что имела несколько сексуальных контактов с подростком в июне и июле 2020 года. По ее словам, во время дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, ученик вел себя вызывающе и присылал ей «неуместные комментарии».

Учительница утверждает, что забанила его в Google Classroom, однако он стал слать ей личные сообщения непристойного характера в социальных сетях. После этого Янг начала дерзко отвечать ученику, намекая, что у него «не хватит смелости» заняться с ней сексом.

Летом прошлого года, когда карантин был ослаблен, австралийка встретилась с подростком. Она призналась, что они вступали в сексуальные отношения «два-три раза вне школы и один-два раза во время занятий». Кроме того, педагог подтвердила, что каждый раз именно она была инициатором этого.

Во время судебного заседания Янг расплакалась и сказала, что «глубоко сожалеет о содеянном», что она «не хотела причинить ребенку боль» Однако королевский прокурор заявил, что педагог прекрасно знала, что делает, и подначивала ученика своими сообщениями.

В настоящее время Янг отпущена под залог. Ожидается, что приговор будет вынесен 8 июля.

Ранее сообщалось, что учительница из американского города Томболл, штат Техас, попала в тюрьму за секс с подростком и обвинила в домогательствах самого ученика. Женщина заявила в суде, что один из ее бывших учеников «домогался ее и угрожал причинить себе вред».

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