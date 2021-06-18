Снимавшая секс с подростками на видео учительница снова пошла под суд

Учительнице из Нью-Йорка, США, которая снимала секс с подростками на видео, предъявили новые обвинения и иски на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Star.

Николь Дюфо (Nicole Dufault) была арестована в 2014 году по обвинению в многочисленных случаях совращения учеников. Поводом для ареста послужило эротическое видео с ее участием, просочившееся в соцсети.

По данным следствия, педагог регулярно принуждала к сексу шестерых школьников 14-15 лет с 2011 по 2014 год. Иногда Дюфо подделывала отчеты о посещаемости, чтобы выделить время для «свиданий» с жертвами.

В марте 2021 года женщину приговорили к трем годам тюрьмы условно. На процессе Дюфо утверждала, что ее поведение было связано с операцией на мозге, перенесенной ранее.

Однако в июне еще три бывших ученика женщины заявили, что она принуждала их к сексуальным отношениям. Каждый из истцов потребовал компенсацию в размере 50 миллионов долларов (3,6 миллиарда рублей) от Дюфо и школьного округа Саут-Оранж-Мэплвуд. Жертвы заявили, что учительница покупала им одежду и оказывала некие «услуги» в обмен на секс.

«Она совершенно вышла из-под контроля. Главный вопрос заключается в том, знала ли школа о преступлениях учителя», — завил адвокат новых истцов Джон Балданте (John Baldante).

Ранее сообщалось, что помощницу учителя из Нью-Бостона из США, приговорили к тюремному заключению за сексуальную связь с учениками. В ходе разбирательства Белл сказала, что была уверена, будто мальчикам 18 лет и больше.

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