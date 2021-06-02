«Учитель года» занялась сексом с двумя учениками и покончила с собой

Учительница старших классов из американского штата Алабама, получившая звание «Учитель года» в 2019 году, занялась сексом с двумя учениками-подростками, попалась и покончила с собой. Об этом сообщает New York Post.

44-летнюю Лесси Гиллеспи (Leslie Gillespie) арестовали в четверг, 27 мая, по обвинению в совращении учеников школы. Мальчикам было 15 и 16 лет на момент совершения преступления. Гиллеспи выпустили под залог в 60 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей) сразу же после ареста.

«Хотя, подробности происшествия пока неизвестны, мы хотим подчеркнуть, что для школ округа Лоуренс нет ничего важнее безопасности и благополучия наших учеников», — заявил суперинтендант округа Лоуренс Джон Брет Смит (Jon Bret Smith), после того как Гиллеспи взяли под стражу.

В субботу, 29 мая, бывшую учительницу нашли мертвой в ее доме в городе Хиллсборо. В отчете полиции говорится, что женщина покончила с собой.

Преступления преподаватель английского языка совершила в сентябре 2020 года — через год после того, как была названа «Учителем года». Следователи пока не разглашают подробностей происшествия.

Ранее сообщалось, что помощницу учителя из Нью-Бостона, штат Техас, США, приговорили к четырем годам тюрьмы за сексуальную связь с учениками. В ходе разбирательства женщина заявила, что «не знала» о запрете на сексуальные отношения между учениками и сотрудниками Независимого школьного округа Тексаркана.