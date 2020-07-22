Помощницу учителя из США обвинили в занятии сексом с тремя студентами

Помощница учителя американской средней школы обвиняется в том, что занималась сексом с тремя несовершеннолетними учениками. Об этом сообщает газета New York Post.

На данный момент 24-летняя Эшлин Фэй Белл (Ashlyn Faye Bell) удерживается под залогом в 150 тысяч долларов (около 10,6 миллиона рублей). В прошлом году женщина была арестована за связь с несовершеннолетними мальчиками, одному из которых было 16 лет, другим — 17. Отмечается, что она устраивала встречи через социальную сеть Snapchat.

Согласно изданию, с августа по май Белл работала помощницей в техасской школе, а в ноябре она уже начала общаться с подростками за пределами учебного заведения через социальные сети. В итоге общение с несовершеннолетними продолжалось у нее дома.

Первая связь женщины произошла с одним из 17-летних студентов, которого она привезла к себе домой в Нью-Бостон (штат Техас). По сообщениям издания, Белл занялась сексом с подростком после того, как уложила спать своего маленького ребенка.

Второй мальчик, также 17 лет, рассказал следователям, что он несколько раз посещал дом Белл, где они также занимались сексом. Подросток отметил, что затем сотрудница учебного заведения отвозила его домой.

Третий потерпевший, 16-летний подросток, сказал полиции, что посетил дом помощницы учителя после игры в плей-офф. Он рассказал следователям, что после этого женщина отвезла его домой под утро и обещала снова забрать для секса на следующих выходных.

Белл грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинительного приговора.