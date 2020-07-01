Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. Те сразу сообщили матери несовершеннолетнего, пишет New York Post.

В итоге Лесли Бушарт (Leslie Bushart), 29 лет преподающая в средней школе, была арестована. Во время допроса она рассказала следователям, что выпив, отошла с подростком употребить марихуану. Но так как та не поджигалась, решила заняться сексом со школьником. После этого Бушарт призналась, что поспешила уйти с вечеринки, но вскоре связалась с мамой мальчика и попыталась оправдать секс с подростком тем, что была пьяна.

Сейчас учительница помещена под стражу.

В июне появилась информация о сексуальных домогательствах к несовершеннолетней известного американского комика Криса Д'Элиа. Пользовательница Twitter по имени Симона Росси (Simone Rossi) выложила скриншот своей переписки, в которой рассказала, что в 2014 году Д'Элиа пытался ухаживать за ней, в частности, предлагал встретиться ночью. При этом ей тогда было 16 лет.

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