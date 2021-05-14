«Не знавшую» о запрете на секс с учениками учительницу посадили в тюрьму

Помощницу учителя из Нью-Бостона, штат Техас, США, приговорили к тюремному заключению за сексуальную связь с учениками. Об этом сообщает Texarkana gazette.

Суд присяжных утвердил окончательный приговор Эшлин Фэй Белл (Ashlyn Faye Bell) за связь с несовершеннолетними, одному из которых на момент событий было 16, а двум другим по 17 лет. 11 мая присяжные приговорили Белл к четырем годам тюрьмы по первому случаю и к 10 годам условно по второму и третьему.

В ходе разбирательства Белл сказала, что была уверена, будто мальчикам 18 лет и больше. Она также заявляла, что «не знала» о запрете на сексуальные отношения между учениками и сотрудниками Независимого школьного округа Тексаркана.

После освобождения власти внесут Белл в список лиц, совершивших преступления сексуального характера, и она должна будет находиться под надзором правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году женщина была арестована за сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками, одному из которых было 16 лет, другим — 17. Первая связь женщины произошла с одним из 17-летних студентов, которого она привезла к себе домой в Нью-Бостон, штат Техас.