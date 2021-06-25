Разгромивший отель в Сочи россиянин забаррикадировался в номере и попал на видео

Россиянин устроил разгром в отеле, после чего забаррикадировался в номере и угрожал покончить жизнь самоубийством. Момент задержания буйного туриста попал на видео, его публикует Telegram-канал «360».

Уточняется, что инцидент произошел в отеле Niagara Falls в Сочи. На опубликованных в сети кадрах видно, как полиция выводит мужчину из гостиничного номера через балконную дверь, а затем под конвоем ведет к машине.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов прибыли после сообщений о постояльце, который якобы громко кричал, громил номер и избивал свою жену. Управляющий гостиницы сначала пытался сам разобраться в ситуации, однако дебошир запер комнату изнутри и пригрозил убить себя, если кто-либо зайдет в помещение.

К моменту задержания мужчина успел нанести себе ряд незначительных травм, а на пути к машине в грубой форме попросил у полицейского закурить, но его просьбу оставили без ответа.

Ранее в июне буйного пассажира сняли с рейса из Новосибирска в Новый Уренгой из-за нецензурной брани. Дебошир игнорировал призывы экипажа вести себя нормально. В результате командир воздушного судна принял решение прекратить руление из-за невозможности обеспечить безопасность остальных людей.