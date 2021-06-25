Угрожавшего взорвать гранату в жилом доме россиянина задержали

В Казани полиция задержала россиянина, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме на улице Рихарда Зорге. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, взрывного устройства, которым мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов, при нем не обнаружено. Задержанного зовут Айрат Абюшов, ему 44 года. Вместе с ним в момент инцидента в квартире находилась супруга. На месте происшествия ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее 25 июня сообщалось, что подозреваемый заперся в квартире и пригрозил устроить взрыв после того, как нему пришли судебные приставы. Он отказался впустить их в квартиру. Тогда приставы начали вскрывать дверь. В ответ они услышали угрозы про подрыв гранаты.

Приставов вызвала хозяйка жилья. Женщина была недовольна арендатором, который захламил квартиру.