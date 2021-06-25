Россиянин заперся от приставов в квартире и пригрозил устроить взрыв

В Татарстане местный житель заперся в квартире и пригрозил устроить взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

По данным ведомства, ЧП на улице Зорге в Казани. Мужчина заявил силовикам, что у него имеется граната, которую он готов взорвать. На место происшествия прибыл прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

К местному жителю утром 25 июня пришли судебные приставы, однако он отказался их впустить в квартиру. Тогда визитеры начали вскрывать дверь. В ответ они услышали угрозы про подрыв гранаты, уточняет Telegram-канал «Еду в Татарстан».

Квартиру снимает 44-летний мужчина. Хозяйка жилья была недовольна арендатором, который захламил квартиру. Она вместе с приставами попыталась открыть входную дверь, но у них не получилось, так как жилец сменил замок. Был вызван слесарь, но мужчина стал громко кричать про гранату.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов готовятся к штурму.

Стало известно, что в заблокированной квартире находится женщина — сожительница арендатора.