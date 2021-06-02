В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу

В Москве на Марксистской улице неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, трое мужчин поссорились у кафе в центре города, после чего один из них достал пистолет и начал стрелять. Все трое получили травмы, но в больницу обратился лишь один пострадавший.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестован бывший сотрудник МВД Сергей Болков, открывший стрельбу по прохожим.

30 мая он позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире восемь детей и потребовал «нормальных офицеров» для переговоров по телефону, после чего открыл огонь по прохожим на улице из окна своей квартиры. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали в ходе штурма.

В результате стрельбы были ранены два человека, в том числе девятилетняя девочка. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Болков был уволен со службы в 2010 году после травмы головы. Он получил удар бутылкой по голове при задержании нарушителей.

На заседании суда он заявил, что не вел прицельный огонь и не видел девочку, в которую попала пуля, и принес извинения родным и близким пострадавших.