Мать пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки рассказала о ее ранении

Пострадавшая во время стрельбы в Екатеринбурге девятилетняя девочка получила сквозное ранение в живот. Об этом рассказала ее мать Эльвира. Слова женщины приводит Telegram-канал Life Shot.

В момент стрельбы Эльвира вместе с дочкой сидели в припаркованной машине у магазина. Мужчину с ружьем первой заметила девочка и сказала об этом матери. «Я не поверила, думала, петарды», — уточнила она. Когда выстрелы участились, Эльвира попыталась уложить девочку на сидение.

«Получилось так, что она не ложилась, я начала паниковать. Мужа нет, он в магазине», — рассказала женщина.

После того как глава семьи вернулся, семья поспешила уехать. Во время движения автомобиля пуля попала в стекло и пролетела рядом с шеей водителя, прошла через сидение и попала девочке в живот. По словам матери, ранение сквозное.

Ранее сообщалось, что бывший инспектор патрульно-постовой службы старший прапорщик Сергей Болков, уволенный со службы в 2010 году после травмы головы, открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга» 30 мая. В результате инцидента были ранены два человека, в том числе девятилетняя девочка. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.