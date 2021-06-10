Украинец угрожал взорвать гранату на детской площадке

В Харькове задержали 27-летнего украинца, который принес боевую гранату Ф-1 на детскую площадку и угрожал прохожим. Сообщение об этом появилось на сайте национальной полиции региона.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне, 9 июня, когда возле одного из домов на окраине города местные жители заметили неизвестного с гранатой в руке. Как стало известно Telegram-каналу «Харьков Life», мужчина подходил к детям и угрожал им «все взорвать».

На место происшествия были направлены подразделения патрульной полиции и взрывотехники. Мужчину задержали в подъезде дома спустя полчаса после звонка в экстренные службы. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы по статье о незаконном обращении с оружием. Причины, подтолкнувшие украинца на такой поступок, остаются неизвестными.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных травм и ожогов не получили.