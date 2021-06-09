Украинец бросил в обидчиков боевую гранату и ранил пятерых

Пять человек получили травмы после того, как 29-летний украинец из-за конфликта с компанией молодых людей бросил в них боевую гранату возле одного из супермаркетов в Харькове. Об этом пишет издание «Depo.Харьков» со ссылкой на Национальную полицию региона.

По данным правоохранителей, ссора между напавшим и его обидчиками в возрасте от 16 до 33 лет случилась на бытовой почве. Во время конфликта украинец внезапно выхватил гранату РГД-5 и бросил в своих оппонентов. Они получили сильные осколочные, в том числе и проникающие, ранения и были экстренно госпитализированы.

Отмечается, что в момент взрыва рядом с супермаркетом находился малолетний ребенок. Он испугался, побежал во дворы жилых домов и попросил горожан вызвать скорую. Вскоре владелец гранаты был задержан, был ли он в момент конфликта в состоянии опьянения, устанавливают специалисты.

Сейчас на месте инцидента работают следователи, криминалисты и эксперты-взрывотехники. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных травм и ожогов не получили.