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Зоозащитники заблокировали поставки мяса для «Макдоналдс» в Британии

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Активисты заблокировали распределительный центр McDonald's в Хартфордшире
Активисты заблокировали распределительный центр McDonald's в Хартфордшире
Фото: Dillon.P_Photography / Reuters

Зоозащитники заблокировали поставку мяса из четырех холодильных складов «Макдоналдс» в Британии сообщила организация «Восстание животных» (Animal Rebellion) на своем официальном сайте.

В акции протеста решили поучаствовать 50 человек: они планируют держать блокаду по меньшей мере сутки. Чтобы блокировать все четыре холодильных склада, митингующие используют грузовики и бамбуковые сооружения. Отмечается, что склады обеспечивают продуктами около 1300 ресторанов в Соединенном Королевстве.

В организации считают, что «Макдоналдс» способствовал нарушениям прав животных, а также климатическим изменениям. Участники протеста стремятся прервать процесс доставки продукции в заведения фастфуда. Кроме того, они призывают сограждан перейти на растительное питание к 2025 году. «Органические продукты и "устойчивые" продукты животного происхождения просто недостаточно хороши», — подчеркнул зоозащитник Джеймс Озден.

Ранее в ЕС отказались признать халяльное мясо органическим. По решению суда, мясо, изготовленное по исламским религиозным стандартам, не может продаваться с официальной европейской маркировкой «органическая пища».

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