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Британских детей захотели оградить от навязчивого фастфуда

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Британское правительство изучает вопрос частичного запрета на рекламу нездоровой пищи. Об этом сообщает Sky News.

По его информации, власти рассматривают вопрос ограничения рекламы как в сети, так и на телевидении в дневное и вечернее время вплоть до 21:00. Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) пояснил, что предлагаемый запрет коснется телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей.

Связано это с нарастающей эпидемией детского ожирения. В Великобритании сейчас каждый третий ребенок, заканчивающий начальную школу, страдает от избыточного веса или ожирения. В DHSC отмечают, что все больше молодых людей также страдают от связанных с лишним весом диабета и астмы.

Министр здравоохранения Стив Брин отметил, что власти хоть и готовятся оказывать помощь все большему числу детей с ожирением, но все-таки должны разбираться с первопричинами.

Сейчас в Британии реклама еды и напитков с высоким содержанием жиров, соли и сахара запрещена лишь в специализированных изданиях, на сайтах и телеканалах для детей. При этом медиарегулятор Ofcom выяснил, что несовершеннолетние тратят 64 процента времени на просмотр телепередач, не предназначенных специально для них. Кроме того, они все чаще делают это со своих собственных устройств, а информацию ищут по запросам, а не просто пользуются специальными телеканалами с родительским контролем.

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