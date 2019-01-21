В рекламе фастфуда обнаружили опасную закономерность

В течение нескольких лет производители фастфуда намеренно таргетировали свою рекламу на чернокожих и испаноязычных детей, говорится в докладе, подготовленном организацией UConn Rudd Center for Food Policy & Obesity.

Количество рекламы фастфуда, ориентированной на чернокожих зрителей, выросло на 50 процентов за период между 2013 и 2017 годами. Это означает, что телевизионную рекламу продовольственных корпораций чернокожие подростки видели в два раза чаще белокожих.

Рост количества таргетированной рекламы для меньшинств происходит на общем фоне снижения расходов на рекламу фастфуда на телевидении. Исследователи проанализировали крупнейшие рекламные бюджеты 32 ресторанов и компаний, которые производят продукты и напитки. Выяснилось, что из общих 11 миллиардов, потраченных на рекламу на ТВ, 1,1 миллиарда были потрачены на каналы, которыми пользуются в большинстве своем латиноамериканцы и чернокожие.

Одна из авторов исследования Ширики Куманийка (Shiriki Kumanyika) считает, что подобные кампании «способствуют ухудшению здоровья чернокожего населения, активно продвигая продукты, связанные с повышенным риском ожирения, диабета и высокого кровяного давления».

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