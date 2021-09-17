Байкал оказался загрязнен микропластиком

Байкал, самое крупное в мире озеро с пресной водой, оказался загрязнен микропластиком, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное учеными биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Содержание пластиковых частиц в некоторых участках озера сопоставимо с их содержанием в циклических зонах океанских течений, выяснили специалисты.

Исследование велось в прибрежной зоне юго-восточного, наиболее населенного, побережья озера и в Малом Море (близ острова Ольхон). Ученые пришли к выводу, что в прибрежных водах содержится высокая концентрация микропластиковых частиц. Озеро Байкал наполнено полиэтиленом, полипропиленом и полистиролом. Эти вещества — продукт распада бытовых упаковочных материалов, то есть это отходы жизнедеятельности населения.

Попадание микропластиковых частиц в байкальские воды происходит по-разному. Пластик приносят воды реки Селенга, впадающей в озеро, второй источник загрязнения — стихийные мусорные свалки, третий — очистные сооружения, четвертый — дешевые китайские полимерные рыболовные сети. Они часто цепляются за каменистое дно, рвутся, и их никто не поднимает на поверхность.

Изъять весь микропластик из байкальской воды уже невозможно, признают ученые. На дне озера «постепенно формируется тонкий слой микропластика, который окажется способен в недалеком будущем хорошо маркировать нашу эпоху сверхпотребления по геологическим профилям осадочных пород», заключают они.

Ранее в сентябре глава Минприроды Александр Козлов заявил, что экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища в недопустимой близости от воды. Министр пояснил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья, в это время подтапливаются Иркутск и территории в Бурятии. По прогнозам ученых, многоводье может продлиться несколько лет.